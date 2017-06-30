Андрей Будогосский о переводе Карасева в ФНЛ: «Это не какое-то отстойное место»

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский прокомментировал решение отправить арбитра в ФНЛ.

Карасев назначен на матч «Енисея» и питерского «Динамо».

– Соревнование ФНЛ – не какое-то отстойное место, куда ссылают арбитров премьер-лиги. У нас все судьи загружены на матчах ФНЛ. Не вижу никакого криминала. ФНЛ – это ответственное соревнование, в котором мы обязаны обеспечить высокий уровень судейства.

С 3 по 5 июля у нас пройдет сбор в Химках. Сбор же, прошедший в Ижевске, первоначально не был запланирован и вызван тем, что мы имеем большую проблему – дефицит арбитров. И благодаря поддержке РФС сумели провести сбор, и по времени он был подтянут к соревнованию федерации футбола Удмуртии. Это дало нам возможность посмотреть на кандидатов на достаточно ответственных матчах. Мы пригласили 25 арбитров, из них 13 главных арбитров и 13 ассистентов. По итогам сбора мы рассматриваем таких арбитров, как Павел Кукуян из Сочи, мы рассматриваем вопрос возвращения из Саранска, и арбитр Николая Волошина из Смоленска.

– Какова судьба Карасева и Николаева применительно к ?

– Они участвуют в сборе. По итогам работы и сдачи нормативов они в зависимости от результатов будут работать на матчах РФПЛ. Поднялся большой ажиотаж о том, что кто-то из арбитров переведен в низшую группу. Нет, все будет решаться по итогам подготовительного периода, – сказал Будогосский.