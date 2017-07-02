Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци подвел итоги финального матча Кубка конфедераций с командой Германии (0:1), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

– Мы сыграли потрясающий матч, старались изо всех сил. В течение какого-то времени мы могли поправить план игры, у нас была инициатива, очень много моментов, но футбол есть футбол. Сегодня мы проиграли. Конечно, мы расстроены. Но с другой стороны, мы знаем, что мы можем соревноваться с лучшими командами мира. Нам надо идти дальше. Надо играть интенсивно. Мы дальше будем играть в этом стиле.

- Чили играла лучше Германии, было много моментов.

– Мы разочарованы, но я абсолютно убежден, что мы показали лучшее, что у нас есть. Мы играли по плану, показали хороший стиль. Да, мы не добились успеха. Нам нужно работать.

Насчет Диаса – мы все расстроены, он расстроен больше всех. С другой стороны мы просим, чтобы он дальше играл в том же стиле. Команда играет так, как играет благодаря таким игрокам, как он. Он наш лидер, когда надо создать голевую ситуацию, он все начинает. Ну так бывает, что делать. Не надо расстраиваться, надо идти дальше.

Да. Может, мы не проявили той силы, какую могли. На Кубке Америки мы играли намного сильнее, создавали даже больше шансов. Сегодня у нас не получилось забить в первые 20-25 минут. Гол изменил все. Наши соперники почувствовали силу. Мы боролись изо всех сил, но в футболе самое трудное забить. Игроки, которые могут забить, в футболе на вес золота.

- Вы весь матч владели инициативой. Насколько сознательной тактикой это было? Не хотели играть на контратаках?

– Наш план на игру это то, что вы видели на поле с самых первых минут. Мы любим играть именно так. Мы считаем, у нас больше возможностей, если мы контролируем игру, давим на противников, чтобы они нервничали. Нападение – лучшая оборона. Это наша тактика. У нас свой план.

- Впечатление, что на турнире проявилось много позитивных аспектов. Мне кажется, Чили – великая команда. Это важнее, чем выигрывать и забивать. Согласны?

– Да, соглашусь с вами. У нас впервые была возможность поиграть на таком турнире. Мы ценим такой опыт. Надо развиваться дальше. Я думал, мы приедем с трофеем, но мы без трофея.

- Что скажете по инциденту с Харой?

– Это финал. Поэтому такая интенсивность. Игроки нервничают. Иногда очень трудно контролировать эмоции. Мы реагировали, потому что игра была жесткая. Интенсивная игра, за мяч боролись обе команды. Не было агрессии в этой игры, – сказал Пицци.