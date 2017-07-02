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    Чили – Германия. Хара ударил Вернера локтем в голову, но избежал удаления

    Теги сборная Германии сборная Чили судьи Кубок конфедераций Клеман Тюрпен Гонсало Хара Милорад Мажич Юре Прапротник видеоповторы Тимо Вернер

    Защитник сборной Чили Гонсало Хара ударил локтем в голову форварда сборной Германии Тимо Вернера в финальном матче Кубка конфедераций.

    Удар пришелся в область правой скулы нападающего.

    Главный арбитр матча Милорад Мажич запросил помощь ассистентов, отвечающих за просмотр видеоповторов. В итоге Хара получил желтую карточку, избежав удаления.

    За разбор видеоповторов на финальном матче отвечают арбитры Клеман Тюрпен и Юре Прапротник.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча Чили – Германия.

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