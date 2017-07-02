Чили – Германия. Хара ударил Вернера локтем в голову, но избежал удаления
Защитник сборной Чили Гонсало Хара ударил локтем в голову форварда сборной Германии Тимо Вернера в финальном матче Кубка конфедераций.
Удар пришелся в область правой скулы нападающего.
Главный арбитр матча Милорад Мажич запросил помощь ассистентов, отвечающих за просмотр видеоповторов. В итоге Хара получил желтую карточку, избежав удаления.
За разбор видеоповторов на финальном матче отвечают арбитры Клеман Тюрпен и Юре Прапротник.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча Чили – Германия.
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