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    Халк: «С радостью вернусь в «Зенит», если позовут. Этот клуб — часть моей семьи»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини Премьер-лига Россия высшая лига Китай Александр Кокорин Олег Шатов Халк Шанхай Теллэйс

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий ныне за китайский клуб «Шанхай Теллэйс», заявил, что может вернуться в питерский клуб.

    «В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры «Зенита».

    Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную.

    С Манчини у «Зенита» большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы.

    Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня еще три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовет обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», — заявил Халк.

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