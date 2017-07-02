Бывший нападающий Халк, выступающий ныне за китайский клуб «Шанхай Теллэйс», заявил, что может вернуться в питерский клуб.

«В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры «Зенита».

Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную.

С Манчини у «Зенита» большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы.

Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня еще три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовет обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», — заявил .