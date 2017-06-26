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    ABC: Фонд Месси по помощи детям не декларировал доход в размере 10 млн евро

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания бизнес Хорхе Месси

    Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов минимум 10 миллионов евро дохода. Об этом сообщает ABC.

    По информации источника, фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов. Сообщается, что фонд служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частного бизнеса.

    Месси и его отец создали ряд организаций с практически идентичными именами, но разными счетами. В частности в 2009 году они открыли в аргентинском Росарио представительство фонда, но он был зарегистрирован в Испании как общественная организация.

    Они подписывали контракты, не представляя декларации на этот счет. Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах.

    Представители фонда отказались комментировать информацию.

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