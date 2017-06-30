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    12% болельщиков назвали Акинфеева лучшим игроком сборной России на КК-2017, 1% выбрал Аршавина и Кержакова

    Теги Игорь Акинфеев Юрий Жирков Андрей Аршавин Федор Смолов сборная Португалии сборная Бразилии сборная США сборная Германии Александр Кержаков сборная Чехии сборная Италии сборная Испании сборная России сборная Аргентины рейтинги Кубок конфедераций

    ВЦИОМ провел исследование, приуроченное к Кубку конфедераций-2017.

    Лучшим игроком в составе сборной опрошенные назвали Игоря Акинфеева (12%). В тройку также вошли Федор Смолов (5%) и Юрий Жирков (4%). Отметим, что по 1% назвали лучшими игроками Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

    69% опрошенных из тех, кто заявил, что смотрит матчи Кубка конфедераций, сказали, что поддерживают сборную России, 23% – сборную Португалии, 16% – сборную Германии. Интересно, что в список упомянутых сборных вошли также: Бразилия (5%), Испания (4%), Аргентина, Италия (по 2%), США, Великобритания и Чехия (по 1%).

    В обоих вопросах допускалась возможность упоминания нескольких вариантов.

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