12% болельщиков назвали Акинфеева лучшим игроком сборной России на КК-2017, 1% выбрал Аршавина и Кержакова

ВЦИОМ провел исследование, приуроченное к Кубку конфедераций-2017.

Лучшим игроком в составе сборной опрошенные назвали (12%). В тройку также вошли Федор Смолов (5%) и Юрий Жирков (4%). Отметим, что по 1% назвали лучшими игроками и Александра Кержакова.

69% опрошенных из тех, кто заявил, что смотрит матчи Кубка конфедераций, сказали, что поддерживают сборную России, 23% – сборную Португалии, 16% – сборную Германии. Интересно, что в список упомянутых сборных вошли также: Бразилия (5%), Испания (4%), Аргентина, Италия (по 2%), США, Великобритания и Чехия (по 1%).

В обоих вопросах допускалась возможность упоминания нескольких вариантов.