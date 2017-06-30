Представитель форварда Винисиуса Жуниора Улисс, в семье которого игрок жил, находясь в академии «Фламенго», прокомментировал его покупку «Реалом».

– Улисс, вы как второй отец Винисиуса. Можно сказать, что вы один из тех, кто знает его лучше всех?

– Лучше называть меня его дядей. Это лучше всего подходит.

– Вы представляли, что он попадет в европейский клуб в таком юном возрасте?

– Если бы три года назад кто-то сказал мне, что в 16 лет его подпишет «Реал», я бы рассмеялся ему в лицо. Конечно, я предполагал, что какой-то большой клуб из Европы заинтересуется им в 18-19 лет. Но не в 16.

– Говорят, что «Реал» выбрал не он, а его представители.

– Ложь. Я говорил с ним, когда он принимал решение. Я позвонил ему и сказал: «Ты должен определиться». И он ответил: «Хала Мадрид!». Клянусь богом, так все и было.

– Вы бывали до этого в Мадриде? А в Барселоне?

– Да, в обоих местах. Структура «Реала», конечно, впечатляет. «Фламенго» отстает лет на 50. Невероятный уровень.

– Чувствуете ли ответственность в связи с тем, что «Реал» выложил столько денег?

– Нет. Это, конечно, ответственность, но больше всех рискует клуб. Мы осознаем, какую они сделали ставку. Это может выглядеть безумием, но с другой стороны, если ее не сделаешь ты, то сделает кто-то другой.

– А вы сами думаете, что это того стоило?

– Да, через три года они подумают, что мало заплатили. Вот, например, Неймар. Сколько он стоит сегодня? Не менее 200 миллионов евро, – сказал Улисс.

«Реал» приобрел 16-летнего форварда за 45 миллионов евро. Ожидается, что игрок до 2019 года останется в Бразилии.