«Реал» объявил о переходе 16-летнего Винисиуса, игрок останется во «Фламенго» до 2019 года

выступил с официальным заявлением относительно трансфера 16-летнего форварда Винисиуса Жуниора.

Стороны согласовали трансфер игрока. Он состоится летом 2018 года. Жуниор останется в до лета 2019 года. Впрочем, игрок может оказаться в «Реале» и раньше, если клубы смогут договориться.

Испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым нет 18 лет, поэтому трансфер не может состояться уже этим летом.

Сообщалось, что сумма за переход бразильца составит 45 миллионов евро.