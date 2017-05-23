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    «Реал» объявил о переходе 16-летнего Винисиуса, игрок останется во «Фламенго» до 2019 года

    Теги Фламенго высшая лига Бразилия Реал Мадрид примера Испания трансферы Винисиус Жуниор

    «Реал» выступил с официальным заявлением относительно трансфера 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора.

    Стороны согласовали трансфер игрока. Он состоится летом 2018 года. Жуниор останется в «Фламенго» до лета 2019 года. Впрочем, игрок может оказаться в «Реале» и раньше, если клубы смогут договориться.

    Испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым нет 18 лет, поэтому трансфер не может состояться уже этим летом.

    Сообщалось, что сумма за переход бразильца составит 45 миллионов евро.

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