«Рома» сообщила Маноласу, что он может перейти только в «Зенит»

«Рома» поставила ультиматум защитнику .

Итальянский клуб сообщил 26-летнему игроку, что он может перейти только в . Если Манолас откажется от трансфера, он продолжит карьеру в «Роме».

Ранее «Зенит» договорился о переходе Маноласа за 30 миллионов евро, однако игрок не приехал на медосмотр. Греческого защитника не устроило желание российского клуба привязать его зарплату к рублю.

Футболист попросил отложить переговоры до понедельника.

Почему «Зенит» покупает Маноласа