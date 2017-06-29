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    «Рома» сообщила Маноласу, что он может перейти только в «Зенит»

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас

    «Рома» поставила ультиматум защитнику Костасу Маноласу.

    Итальянский клуб сообщил 26-летнему игроку, что он может перейти только в «Зенит». Если Манолас откажется от трансфера, он продолжит карьеру в «Роме».

    Ранее «Зенит» договорился о переходе Маноласа за 30 миллионов евро, однако игрок не приехал на медосмотр. Греческого защитника не устроило желание российского клуба привязать его зарплату к рублю.

    Футболист попросил отложить переговоры до понедельника.

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