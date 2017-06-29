Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул клуб
ЦСКА объявил об уходе Олега Яровинского, занимавшего пост спортивного директора клуба.
35-летний менеджер принял решение покинуть ЦСКА.
Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор москвичей, где попрощался с командой.
Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года.
Ранее сообщалось, что Яровинский перейдет в «Халл» и будет помогать Леониду Слуцкому.
Во вторник Яровинский приехал на сбор #ЦСКАвАвстрии, где попрощался с командой pic.twitter.com/xecNglImx8— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 июня 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.