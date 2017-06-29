Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул клуб

ЦСКА объявил об уходе Олега Яровинского, занимавшего пост спортивного директора клуба.

35-летний менеджер принял решение покинуть ЦСКА.

Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор москвичей, где попрощался с командой.

Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что Яровинский перейдет в «Халл» и будет помогать Леониду Слуцкому.