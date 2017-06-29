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    Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул клуб

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия отставки фото Олег Яровинский

    ЦСКА объявил об уходе Олега Яровинского, занимавшего пост спортивного директора клуба.

    35-летний менеджер принял решение покинуть ЦСКА.

    Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор москвичей, где попрощался с командой.

    Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года.

    Ранее сообщалось, что Яровинский перейдет в «Халл» и будет помогать Леониду Слуцкому.

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