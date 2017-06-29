Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: «Не думаю, что это случайность»

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво поделился мнением о победе над Португалией (0:0, 3:0 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.

34-летний вратарь отразил три удара из трех.

«Я чувствую себя как всегда. Я достаточно уравновешенный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как раньше. Но сегодня матч был особенным, Нам наконец-то удалось пробиться в финал. Это завершение очень важного цикла. Мы очень счастливы.

[О трех пенальти, отраженных в послематчевой серии 11-метровых]: Я не думаю, что это случайность. Для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать своих оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать.

Знаете, у Португалии было очень много моментов. Однако матч получился равным, мы уважали друг друга. Грамотно действовали, а самый важный залог нашего успеха – вера в свои силы. Достичь можно любого результата, если есть огромное желание», – сказал Браво.

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