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    Португалия – Чили. Браво отразил три пенальти из трех в серии 11-метровых

    Теги сборная Португалии Манчестер Сити Клаудио Браво сборная Чили Кубок конфедераций

    Голкипер сборной Чили Клаудио Браво проявил себя в серии пенальти полуфинального матча Кубка конфедераций против Португалии (0:0, 3:0 по пенальти).

    34-летний вратарь «Манчестер Сити» отразил три удара из трех и принес своей команде путевку в финал.

    Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не успел нанести удар. Браво взял удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. 

     

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