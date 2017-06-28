Голкипер сборной Чили Клаудио Браво проявил себя в серии пенальти полуфинального матча Кубка конфедераций против Португалии (0:0, 3:0 по пенальти).

34-летний вратарь отразил три удара из трех и принес своей команде путевку в финал.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не успел нанести удар. Браво взял удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.