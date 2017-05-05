Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Marca: Мбаппе согласился перейти в «Реал»

    Теги Монако Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Килиан Мбаппе

    Молодой нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» уже ближайшим летом.

    По информации Marca, 18-летний форвард дал свое согласие на трансфер в мадридский клуб.

    Руководство «Реала» уже контактировало с членами семьи футболиста, которые также представляют его интересы.

    Сообщается, что одной из причин желания Мбаппе перебраться в Мадрид является работа под руководством Зинедина Зидана, который давно приметил талант игрока и раньше хотел переманить его в структуру королевского клуба.

    Ранее появилась информация, что «Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 85 миллионов евро и хочет выручить на трансфере порядка 120 миллионов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться