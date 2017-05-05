Молодой нападающий Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» уже ближайшим летом.

По информации Marca, 18-летний форвард дал свое согласие на трансфер в мадридский клуб.

Руководство уже контактировало с членами семьи футболиста, которые также представляют его интересы.

Сообщается, что одной из причин желания Мбаппе перебраться в Мадрид является работа под руководством , который давно приметил талант игрока и раньше хотел переманить его в структуру королевского клуба.

Ранее появилась информация, что «Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 85 миллионов евро и хочет выручить на трансфере порядка 120 миллионов.