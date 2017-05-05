Marca: Мбаппе согласился перейти в «Реал»
Молодой нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» уже ближайшим летом.
По информации Marca, 18-летний форвард дал свое согласие на трансфер в мадридский клуб.
Руководство «Реала» уже контактировало с членами семьи футболиста, которые также представляют его интересы.
Сообщается, что одной из причин желания Мбаппе перебраться в Мадрид является работа под руководством Зинедина Зидана, который давно приметил талант игрока и раньше хотел переманить его в структуру королевского клуба.
Ранее появилась информация, что «Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 85 миллионов евро и хочет выручить на трансфере порядка 120 миллионов.
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