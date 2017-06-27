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    СМИ приписали Видалю слова о том, что Роналду «жулик», это ошибка перевода

    Теги Бавария Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид сборная Чили Артуро Видаль Кубок конфедераций

    Многие зарубежные издания ошибочно приписали полузащитнику сборной Чили Артуро Видалю резкий комментарий в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Роналду? Этого жулика для меня не существует», – передали слова Видаля интернет-издания.

    Полузащитник употребил слово «cuco», которое в традиционном испанском имеет значение «шулер», однако в чилийском диалекте употребляется для обозначения грозных соперников.

    Верный перевод цитаты Видаля звучит так: «Для меня не существует грозных соперников».

    Сборные Португалии и Чили сыграют между собой в полуфинале Кубка конфедераций. Матч состоится в среду, 28 июня, на «Казань-Арене».

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