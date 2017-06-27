СМИ приписали Видалю слова о том, что Роналду «жулик», это ошибка перевода
Многие зарубежные издания ошибочно приписали полузащитнику сборной Чили Артуро Видалю резкий комментарий в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Роналду? Этого жулика для меня не существует», – передали слова Видаля интернет-издания.
Полузащитник употребил слово «cuco», которое в традиционном испанском имеет значение «шулер», однако в чилийском диалекте употребляется для обозначения грозных соперников.
Верный перевод цитаты Видаля звучит так: «Для меня не существует грозных соперников».
Сборные Португалии и Чили сыграют между собой в полуфинале Кубка конфедераций. Матч состоится в среду, 28 июня, на «Казань-Арене».
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