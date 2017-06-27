СМИ приписали Видалю слова о том, что Роналду «жулик», это ошибка перевода

Многие зарубежные издания ошибочно приписали полузащитнику сборной Чили Артуро Видалю резкий комментарий в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду? Этого жулика для меня не существует», – передали слова Видаля интернет-издания.

Полузащитник употребил слово «cuco», которое в традиционном испанском имеет значение «шулер», однако в чилийском диалекте употребляется для обозначения грозных соперников.

Верный перевод цитаты Видаля звучит так: «Для меня не существует грозных соперников».

Сборные Португалии и Чили сыграют между собой в полуфинале Кубка конфедераций. Матч состоится в среду, 28 июня, на «Казань-Арене».