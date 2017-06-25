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    КК-2017. Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией Бернарду Силве, который получил травму

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Манчестер Сити Реал Мадрид сборная Новой Зеландии фото Кубок конфедераций Бернарду Силва

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией (4:0) отдал свой приз лучшего футболиста матча полузащитнику Бернарду Силве.

    32-летний форвард, как и Силва, забил в этой игре один гол. Роналду в третий раз подряд был удостоен награды на турнире.

    Сразу после игры Роналду вручил приз получившему травму голеностопа партнеру.

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