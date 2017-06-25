Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией (4:0) отдал свой приз лучшего футболиста матча полузащитнику .

32-летний форвард, как и Силва, забил в этой игре один гол. Роналду в третий раз подряд был удостоен награды на турнире.

Сразу после игры Роналду вручил приз получившему травму голеностопа партнеру.

Фото: страница сборной Португалии в фэйсбуке

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