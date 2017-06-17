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    Виталий Мутко: «Игрокам приятно внимание Путина. Они следят за его оценками»

    Теги Виталий Мутко сборная Португалии сборная России сборная Новой Зеландии Владимир Путин ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравил футболистов сборной России с победой в стартовом матче Кубка конфедераций над Новой Зеландией (2:0).

    – Многие говорили после матча, что Новая Зеландия – не уровень сборной России.

    – Все это относительно. Эта сборная – победитель своей конфедерации. У них высокие, быстрые, атлетичные ребята. Сейчас в мире футбола нет «уровень – не уровень». Можно недооценить или переоценить. Я считаю, надо танцевать от себя. Мы сегодня победили, и это самое главное.

    – С оптимизмом смотрите на матч с Португалией?

    – До матча еще есть время. Думаю, победа даст ребятам еще больше уверенности. Всегда же играют по сопернику. Будем играть с Португалией, в чем проблема?

    – Способна команда бороться за победу в Кубке конфедераций?

    – По самоотдаче и желанию – да. Мы должны быть готовы к тому, что нам будут противостоять сложные соперники: Германия, Португалия, Чили, Мексика – все это команды высокого уровня. Надо играть с огромной самоотдачей и отдавать все, что есть. А дальше все сложится.

    – Если говорить о самоотдаче игроков – может, их впечатлила речь Путина на «Прямой линии» и перед матчем?

    – Ребятам приятно внимание президента и болельщиков. Они следят за его оценками. Им было приятно, что Путин присутствовал на матче. Я передал пожелания и поздравления от Владимира Владимировича, он просил это сделать.

    Мы очень много критикуем футбол, но в команде сейчас очень хороший коллектив с огромным желанием. Посмотрим, как сложится турнир, но в целом надеюсь, что это будет хорошее соревнование с точки зрения подготовки к ЧМ-2018, – сказал Мутко.

    «Наши гости узнают радушную и открытую для мира Россию». Кубок конфедераций стартовал

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