Матич может перейти в «МЮ» за 40 млн фунтов к концу недели

близок к тому, чтобы приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича.

Сообщается, что 28-летний серб может перейти в манкунианский клуб за 40 миллионов фунтов к концу недели – когда оформит трансфер хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

Изначально «МЮ» пытался купить Эрика Дайера, но «Тоттенхэм» ответил отказом.

Матич хорошо знаком главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью по совместной работе в «Челси».