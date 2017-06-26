Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Матич может перейти в «МЮ» за 40 млн фунтов к концу недели

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Неманья Матич

    «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича.

    Сообщается, что 28-летний серб может перейти в манкунианский клуб за 40 миллионов фунтов к концу недели – когда «Челси» оформит трансфер хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

    Изначально «МЮ» пытался купить Эрика Дайера, но «Тоттенхэм» ответил отказом.

    Матич хорошо знаком главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью по совместной работе в «Челси».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться