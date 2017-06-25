Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко высказался об игре голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций.

« – это капитан сборной России, мы не мыслим сборную России без Игоря. Это парень, который столько лет служит российскому футболу. Это топовый спортсмен и порядочный человек.

Акинфеев создает микроклимат в команде, а ошибки бывают и у Буффона. Он тоже ошибается, а мы ждем его на чемпионат мира, полмира за него переживало, когда он такую же ошибку совершил в финале Лиги чемпионов.

На критику Акинфеева не надо обращать внимания, как и на сообщения о допинге в нашем футболе», – сказал Мутко.