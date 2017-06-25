«Барселона» постарается купить Сауля, если трансфер Верратти сорвется

интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом.

Каталонский клуб рассматривает 22-летнего испанца в качестве альтернативы хавбеку Марко Верратти. «Барселона» готова начать переговоры о переходе Сауля, если трансфер игрока сборной Италии сорвется.

В контракте, связывающем игрока с , прописана сумма отступных – 80 миллионов евро. Маловероятно, что мадридцы согласятся отпустить футболиста за меньшую сумму. «Атлетико» запрещено регистрировать новичков до 1 января 2018 года.

Подробную статистику выступлений Сауля вы можете посмотреть здесь.