«Барселона» постарается купить Сауля, если трансфер Верратти сорвется
«Барселона» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом.
Каталонский клуб рассматривает 22-летнего испанца в качестве альтернативы хавбеку «ПСЖ» Марко Верратти. «Барселона» готова начать переговоры о переходе Сауля, если трансфер игрока сборной Италии сорвется.
В контракте, связывающем игрока с «Атлетико», прописана сумма отступных – 80 миллионов евро. Маловероятно, что мадридцы согласятся отпустить футболиста за меньшую сумму. «Атлетико» запрещено регистрировать новичков до 1 января 2018 года.
Подробную статистику выступлений Сауля вы можете посмотреть здесь.
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