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    «Барселона» постарается купить Сауля, если трансфер Верратти сорвется

    Теги ПСЖ Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Марко Верратти Сауль Ньигес

    «Барселона» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом.

    Каталонский клуб рассматривает 22-летнего испанца в качестве альтернативы хавбеку «ПСЖ» Марко Верратти. «Барселона» готова начать переговоры о переходе Сауля, если трансфер игрока сборной Италии сорвется.

    В контракте, связывающем игрока с «Атлетико», прописана сумма отступных – 80 миллионов евро. Маловероятно, что мадридцы согласятся отпустить футболиста за меньшую сумму. «Атлетико» запрещено регистрировать новичков до 1 января 2018 года.

    Подробную статистику выступлений Сауля вы можете посмотреть здесь.

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