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    Усман Дембеле не перейдет в «Барселону», на форварда претендуют «Челси» и «МЮ»

    Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле хочет сменить клуб.

    Сообщается, что такое решение 20-летний француз принял из-за отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

    При этом Дембеле, несмотря на появившуюся на днях информацию, не собирается переходить в «Барселону». Таким образом, наиболее реальными претендентами на игрока остаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Ранее стало известно, что «Боруссия» требует за Дембеле 80 миллионов евро.

    В 32 матчах прошлого чемпионата Германии форвард забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

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