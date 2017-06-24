35% болельщиков признали Игоря Акинфеева худшим в матче Мексика – Россия. Вы согласны?

Сегодня сборная России в решающем матче на Кубке конфедераций-2017 проиграла со счетом 1:2 команде Мексики. Тем временем пользователи приложения «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ» выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидирует полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера, сделавший две голевые передачи, – за него проголосовали 28% пользователей. Вратарь российской команды Игорь Акинфеев, по мнению болельщиков, стал худшим, так считают 35% пользователей.

Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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