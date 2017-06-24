Станислав Черчесов о фото с Роналду после поражения: «А что тут странного? Он что, инопланетянин?»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча с Мексикой, который пройдет завтра на «Казань Арене».
– Зачитаете ли вы на установке игрокам слова Гуардадо о том, что Мексика – фаворит и в команде не допускают мыслей о поражении? За счет чего мы можем обыграть?
– Буду рад видеть старого знакомого. Оба матча с «Динамо» против Гуардадо мы выиграли у ПСВ. Футболисты сами читают такое, и я не думаю, что этот момент будет важен.
Мексика выше нас в рейтинге ФИФА, и это определяет то, что на бумаге они лучше нас. Единственная команда, которая не начинает турнир в ранге чемпионата континента – это мы.
– С Новой Зеландией играли более открыто, с Португалией – чуть закрыто. Какой вариант игры сборной будет завтра?
– С одной стороны, не могу сказать, что мы играли закрыто. Просто в развитии атаки не все получалось. На восьмой минуте мы пропустили и потеряли нить игры. Во втором тайме 20 минут мы играли в атаку, как и планировали.
– Вы после игры с Португалией сделали фото с Роналду, который забил вашей команде победный гол.
– Мы встретились после конференции. Он ждал, сидел. Я его поздравил, мы сделали фото и разошлись. А что здесь странного? Он что, инопланетянин? Я не понял этот вопрос, – сказал Черчесов.
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