Журналист Sky Sports Каве Солхекол сообщил об успешном завершении переговоров между «Ромой» и о переходе Костаса Маноласа.

«Прекрасная неделя для руководства «Ромы». Салах продан в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов, а Манолас переходит в «Зенит» за 33 млн фунтов», – написал журналист в своем твиттере.

Ранее сообщалось о том, что Манолас согласовал с «Зенитом» 3-летний контракт с зарплатой 4 млн евро в год.