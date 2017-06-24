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    Sky Sports: Манолас перейдет в «Зенит за 33 млн фунтов

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас

    Журналист Sky Sports Каве Солхекол сообщил об успешном завершении переговоров между «Ромой» и «Зенитом» о переходе Костаса Маноласа.

    «Прекрасная неделя для руководства «Ромы». Салах продан в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов, а Манолас переходит в «Зенит» за 33 млн фунтов», – написал журналист в своем твиттере.

    Ранее сообщалось о том, что Манолас согласовал с «Зенитом» 3-летний контракт с зарплатой 4 млн евро в год.

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