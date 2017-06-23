Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против команды Мексики.

«Раз команда выше нас на столько строчек, это определяет, кто на бумаге лучше нас. Как я говорил на турнире, что мы – единственная команда, которая не чемпион своего континента. Мы начали с нуля и двигаемся наверх.

Нас ждет интересный матч, нам четко понятно, что нам надо делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет. С одной стороны, это хорошо, но с другой мы должны четко понимать, что надо делать.

Завтра будет понятно, как бывает, когда играется третий решающий матч на таких крупных турнирах. С радостью готовимся к решающему матчу. Что касается заявлений мексиканцев… Футболисты сами читают прессу, не думаю, что разговоры других игроков будут важны. Мы должны концентрироваться на себе», – сказал Черчесов.