Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту высказался в преддверии заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

«Игра предстоит еще более сложная, чем с Португалией. Нашим футболистам надо сделать все возможное для победы. Нас устроят только три очка – не стоит надеяться, что Новая Зеландия вдруг ни с того ни с сего обыграет Португалию. Выбор состава и тактики, думаю, будет с акцентом на атакующие действия, ведь нам нужно только побеждать.

А больше всего меня перед нашим главным матчем на турнире расстраивает вот что. Послушайте, что заявляют футболисты и тренеры Мексики. «Порвем этих русских!», «У них шансов нет!», «Наша задача – выиграть конфедераций!». Ясно, что люди настроены по-боевому. Думаю, эти слова должны в хорошем смысле задеть и мотивировать наших игроков.

И ни в коем случае не надо обращать внимание на заявления руководства о том, что задача – «популяризировать футбол вне зависимости от результата». Как говорится, почувствуйте разницу в постановке задач сами», — сказал Газзаев.