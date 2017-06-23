Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Газзаев: «Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС – популяризировать футбол»

    Теги Валерий Газзаев сборная России РФС сборная Мексики Кубок конфедераций

    Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался в преддверии заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

    «Игра предстоит еще более сложная, чем с Португалией. Нашим футболистам надо сделать все возможное для победы. Нас устроят только три очка – не стоит надеяться, что Новая Зеландия вдруг ни с того ни с сего обыграет Португалию. Выбор состава и тактики, думаю, будет с акцентом на атакующие действия, ведь нам нужно только побеждать.

    А больше всего меня перед нашим главным матчем на турнире расстраивает вот что. Послушайте, что заявляют футболисты и тренеры Мексики. «Порвем этих русских!», «У них шансов нет!», «Наша задача – выиграть Кубок конфедераций!». Ясно, что люди настроены по-боевому. Думаю, эти слова должны в хорошем смысле задеть и мотивировать наших игроков.

    И ни в коем случае не надо обращать внимание на заявления руководства РФС о том, что задача – «популяризировать футбол вне зависимости от результата». Как говорится, почувствуйте разницу в постановке задач сами», — сказал Газзаев.

    Опрос

    Россия выйдет из группы?

    50291 голос 90
    • Да
      26%
    • Нет
      74%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться