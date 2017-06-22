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    Игорь Акинфеев: «Видно, что сборная России на верном пути»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Криштиану Роналду сборная Португалии сборная России сборная Мексики Кубок конфедераций

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев оценил игру команды на Кубке конфедераций.

    – Вчера после игры с Португалией вы сказали, что на 80 процентов виноваты в пропущенном от Криштиану Роналду мяче. На мой скромный взгляд, вы явно преувеличили.

    – Сколько людей – столько и мнений. Я, как говорится, был в процессе и увидел ситуацию именно так.

    – Впоследствии вы не раз выручали команду.

    – Это не главное. Важно, что сборная играла, старалась, у ребят горели глаза. Что-то может не получаться, но у нас есть команда, способная на равных выступать против португальцев, чемпионов Европы. Против тех же чилийцев, чемпионов Южной Америки и четвертой команды мирового рейтинга. Они такие же люди, как мы.

    – Впереди матч с Мексикой, на кону выход из группы. Нужна только победа.

    – Соперник силен, тем более, у них во вчерашнем матче с новозеландцами не играла группа основных футболистов. Будем стараться и биться, надеюсь, сможем забить и выиграть. Еще раз скажу – видно, что сборная на верном пути. А это самое главное, – сказал Акинфеев.

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