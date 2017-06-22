Вратарь сборной России Игорь Акинфеев оценил игру команды на Кубке конфедераций.

– Вчера после игры с Португалией вы сказали, что на 80 процентов виноваты в пропущенном от мяче. На мой скромный взгляд, вы явно преувеличили.

– Сколько людей – столько и мнений. Я, как говорится, был в процессе и увидел ситуацию именно так.

– Впоследствии вы не раз выручали команду.

– Это не главное. Важно, что сборная играла, старалась, у ребят горели глаза. Что-то может не получаться, но у нас есть команда, способная на равных выступать против португальцев, чемпионов Европы. Против тех же чилийцев, чемпионов Южной Америки и четвертой команды мирового рейтинга. Они такие же люди, как мы.

– Впереди матч с Мексикой, на кону выход из группы. Нужна только победа.

– Соперник силен, тем более, у них во вчерашнем матче с новозеландцами не играла группа основных футболистов. Будем стараться и биться, надеюсь, сможем забить и выиграть. Еще раз скажу – видно, что сборная на верном пути. А это самое главное, – сказал Акинфеев.