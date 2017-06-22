«ПСЖ» предложил 140 млн евро и Бен-Арфа за трансфер Мбаппе
«ПСЖ» сделал большое трансферное предложение по полузащитнику «Монако» Килиану Мбаппе. Об этом сообщил журналист Диего Плаза Касальс в эфире популярной телепередачи El Chiringuito.
Парижский клуб предложил 140 миллионов евро и права на полузащитника Хатема Бен-Арфа за переход 18-летнего футболиста.
Игроком также активно интересуется мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что клуб достиг устной договоренности с Мбаппе. Решение по трансферу должен принять главный тренер испанской команды Зинедин Зидан.
В прошедшем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач в 29 матчах лиги 1.
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