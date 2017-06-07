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    «Арсенал» готов предложить за Мбаппе 150 млн евро

    Теги Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Арсенал» готов предложить за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе 150 миллионов евро. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

    «Монако» ранее отказался продавать Мбаппе лондонцам за 100 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит за Мбаппе 130 миллионов евро, «Арсенал» – 126 миллионов. Предложение «Реала» составляло 135 миллионов.

    В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 29 матчей за «Монако» в чемпионате Франции, в которых забил 15 голов.

    Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

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