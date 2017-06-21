Станислав Черчесов – журналистам: «У кого что болит. У вас был мандраж, раз спрашиваете»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы по окончании игры с командой Португалии (0:1).

– В чем причина быстрого пропущенного мяча? Мандраж?

– У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол

– С чем связана такая оборонительная схема?

– Мы выбрали ту тактику, которую хотели.

– Был ли «план Б»?

– Был, вы его и увидели. Зачем спрашиваете, если сами видели?

– Россия совсем не била в створ. В чем дело?

– В створ кого?

– Ворот португальцев.

– Игра складывается иногда не так, как мы хотим. При выходе из обороны теряли мяч. До атак дело не доходило. Во втором тайме дела немного поправили, многое изменилось, имели несколько хороших моментов. Соперник свои моменты создавал в ответных быстрых контратаках.

– Не хотелось ли вам пораньше выпустить более габаритного футболиста?

– То, что мы хотели сделать, сделали.

– Какие мысли перед матчем с Мексикой.

– Хорошо, когда все зависит от нас самих. У нас есть четкое понимание, что нужно делать. Спокойно разберем свои ошибки. Надо понять, кто на что готов. Пока вроде бы никаких сложностей по травмам нет, но болячки часто вылезают через пару дней. Изменения могут быть. Соперника тоже посмотрим, – сказал Черчесов.

«Разве вы не могли забить больше?» Россия проиграла