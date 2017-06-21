Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Перес подтвердил, что «Реал» продлит контракт с Бензема

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания Флорентино Перес

    Нападающий «Реала» Карим Бензема останется в команде на протяжении нескольких лет.

    Президент мадридцев Флорентино Перес в интервью Onda Cero подтвердил февральскую информацию As о том, что клуб планирует продлить контракт с 29-летним форвардом.

    «Реал» хочет заключить соглашение с Бензема до лета 2021 или 2022 года и повысить зарплату француза.

    Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться