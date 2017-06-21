Перес подтвердил, что «Реал» продлит контракт с Бензема

Нападающий Карим Бензема останется в команде на протяжении нескольких лет.

Президент мадридцев в интервью Onda Cero подтвердил февральскую информацию As о том, что клуб планирует продлить контракт с 29-летним форвардом.

«Реал» хочет заключить соглашение с Бензема до лета 2021 или 2022 года и повысить зарплату француза.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.