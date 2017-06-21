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    Роналду грозит 2-летний тюремный срок по обвинению в неуплате налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания

    Стало известно возможное наказание для форварда «Реала» Криштиану Роналду, который обвиняется в неуплате налогов.

    Сообщается, что если на суде португалец будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 миллиона евро.

    Если же Роналду пойдет на сделку со следствием и заплатит 14,8 миллиона, то он избежит тюремного заключения. По данным Cadena Cope, Роналду и его адвокаты, скорее всего, примут именно это решение.

    Ранее стало известно, что нападающий предстанет перед судом 31 июля.

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