Президент Флорентино Перес рассказал о ситуации с форвардом .

«Я еще не говорил с Криштиану. Пока ничего не могу вам сказать. В последнее время я был сосредоточен на выборах нового президента клуба и не хотел отвлекаться от этого процесса.

Я узнал обо всем из газет. Пока у меня нет решения. У Криштиану контракт с клубом, поэтому он игрок «Реала». Мы поговорим с ним и посмотрим, чем все закончится.

Сейчас Криштиану со своей сборной выступает на очень важном турнире, я не хочу отвлекать его от национальной команды. Не знаю точно, что произошло, но все выглядит странно.

Криштиану – хороший парень и настоящий профессионал. Вся эта история выглядит странно. Я поговорю с ним, и он мне все расскажет.

Я исхожу из принципа, что все должны платить налоги. Но у Криштиану не было никакого умысла скрывать деньги от налогов, он хотел их заплатить. Я видел все эти слухи в прессе, и они задели меня», – сказал Перес.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «Реала» из-за отсутствия поддержки со стороны клуба после обвинений игрока в неуплате налогов.