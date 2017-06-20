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    Фернанду Сантуш: «Сборная России очень сильна. Команда совсем не похожа на ту, что была на Евро-2016»

    Теги сборная Португалии сборная России Фернанду Сантуш Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против России.

    «У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжелый матч, но мы будем стараться.

    Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени.

    Уважаю сборную России. У нее много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы.

    С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем.

    Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч», – сказал Сантуш.

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