Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против России.

«У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжелый матч, но мы будем стараться.

Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени.

Уважаю сборную России. У нее много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы.

С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем.

Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч», – сказал Сантуш.

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