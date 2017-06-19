«Ювентус» согласовал с «Баварией» трансфер Дугласа Косты за 40 млн евро

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в .

Как утверждает Bild, клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов евро. Немецкий клуб решил расстаться с игроком из-за высокий требований по зарплате – около 9 миллионов евро в год. Схожую сумму бразилец хочет зарабатывать и в «Юве».

Подробную статистику Дугласа Косты можно изучить здесь.