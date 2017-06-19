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    «Ювентус» согласовал с «Баварией» трансфер Дугласа Косты за 40 млн евро

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Дуглас Коста

    Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус».

    Как утверждает Bild, клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов евро. Немецкий клуб решил расстаться с игроком из-за высокий требований по зарплате – около 9 миллионов евро в год. Схожую сумму бразилец хочет зарабатывать и в «Юве».

    Подробную статистику Дугласа Косты можно изучить здесь.

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