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    Дуглас Коста согласовал контракт с «Ювентусом» на 6 млн евро в год

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Дуглас Коста

    Вингер «Баварии» Дуглас Коста договорился с «Ювентусом» об условиях личного соглашения.

    Сообщается, что в случае перехода в туринский клуб 26-летний бразилец будет зарабатывать 6 миллионов евро в год. Ранее он просил 7 миллионов.

    Теперь трансфер должны согласовать клубы. «Бавария» требует за Косту 50 миллионов евро, тогда как «Ювентус» готов начать торг с 40 миллионов.

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