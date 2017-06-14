Дуглас Коста согласовал контракт с «Ювентусом» на 6 млн евро в год

Вингер «Баварии» Дуглас Коста договорился с об условиях личного соглашения.

Сообщается, что в случае перехода в туринский клуб 26-летний бразилец будет зарабатывать 6 миллионов евро в год. Ранее он просил 7 миллионов.

Теперь трансфер должны согласовать клубы. требует за Косту 50 миллионов евро, тогда как «Ювентус» готов начать торг с 40 миллионов.