Игорь Албин о поле «Крестовского»: «Самый дешевый вариант – рулонный газон с прошивкой. Его можно менять два раза в год»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о газоне стадиона «Крестовский».
«Самый дешевый вариант, как показывает мировой опыт, – эксплуатация рулонного газона с прошивкой. Его можно менять регулярно – два раза в год, если есть проблемы.
Есть вариант демонтажа «временки» и направления поля на внешний периметр – считаем по деньгам. Второй вариант – оставить все, как есть, но тогда существует вероятность, что нам придется постоянно менять газон, он не выживет в этих условиях.
Третий вариант – перенос медиацентра, но это требует прокладки коммуникаций, и главное – нагрузки должны обеспечивать качественные трансляции, потому что вся картинка находится там.
Решение будем принимать до конца месяца с участием ФИФА и наших федеральных партнеров», – сказал Албин.
Игроки жалуются, что на новом стадионе в Питере тяжело дышать. В чем дело?
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.