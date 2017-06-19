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    Игорь Албин о поле «Крестовского»: «Самый дешевый вариант – рулонный газон с прошивкой. Его можно менять два раза в год»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ФИФА Крестовский Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о газоне стадиона «Крестовский».

    «Самый дешевый вариант, как показывает мировой опыт, – эксплуатация рулонного газона с прошивкой. Его можно менять регулярно – два раза в год, если есть проблемы.

    Есть вариант демонтажа «временки» и направления поля на внешний периметр – считаем по деньгам. Второй вариант – оставить все, как есть, но тогда существует вероятность, что нам придется постоянно менять газон, он не выживет в этих условиях.

    Третий вариант – перенос медиацентра, но это требует прокладки коммуникаций, и главное – нагрузки должны обеспечивать качественные трансляции, потому что вся картинка находится там.

    Решение будем принимать до конца месяца с участием ФИФА и наших федеральных партнеров», – сказал Албин.

    Игроки жалуются, что на новом стадионе в Питере тяжело дышать. В чем дело?

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