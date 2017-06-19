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    Агенты заработали 1,1 млрд долларов на трансферах по всему миру с 2013 по 2016 год

    Теги серия А Италия бизнес ФИФА агенты

    La Gazzetta dello Sport провела исследование относительно деятельности агентов за последние годы.

    По информации издания, с 2013 по 2016 год посредники во всем мире заработали на трансферах 1,1 миллиарда долларов, 256 млн заплатили итальянские клубы.

    Напомним, что ФИФА никак не регулирует размер агентских выплат.

    Клубы серии А заплатили агентам в 2016 году 193,3 млн евро, «Ювентус» – 51,8 млн

    ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 млн евро

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