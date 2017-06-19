Агенты заработали 1,1 млрд долларов на трансферах по всему миру с 2013 по 2016 год
La Gazzetta dello Sport провела исследование относительно деятельности агентов за последние годы.
По информации издания, с 2013 по 2016 год посредники во всем мире заработали на трансферах 1,1 миллиарда долларов, 256 млн заплатили итальянские клубы.
Напомним, что ФИФА никак не регулирует размер агентских выплат.
Клубы серии А заплатили агентам в 2016 году 193,3 млн евро, «Ювентус» – 51,8 млн
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