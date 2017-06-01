Клубы серии А заплатили агентам в 2016 году 193,3 млн евро, «Ювентус» – 51,8 млн
Федерация футбола Италии опубликовала информацию о выплатах, которые сделали команды серии А агентам в 2016 году.
В период с 1 января по 31 декабря 20 клубов высшего дивизиона чемпионата Италии заплатили посредникам 193,3 миллиона евро, в среднем – по 9,6 миллиона на каждую команду.
Больше всех агентам заплатил «Ювентус» – 51,8 миллиона, из которых 25 миллионов достались Мино Райоле за трансфер Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».
В пятерку также вошли «Интер» (23,5 млн), «Милан» (15,6), «Наполи» (12,99) и «Фиорентина» (12,91).
Фото: Calcio e Finanza
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