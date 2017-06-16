ФИФА разрешила судьям останавливать матчи Кубка конфедераций из-за проявлений расизма

Пресс-служба ФИФА объявила об усилении мер борьбы с дискриминацией.

Кубок Конфедераций-2017 в России станет первым официальным турниром, где ФИФА реализует трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости. На всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.

В результате внедрения новой системы судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч.

ФИФА в отборочных матчах к ЧМ-2018 внедрила мнститут наблюдателей по борьбе с дискриминацией. Обучение наблюдателей и координацию их деятельности обеспечивает организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

FARE подготовила «Общее руководство по проявлениям нетерпимости в футболе», руководствуясь которым, присутствующие на матчах наблюдатели будут отслеживать поведение болельщиков обеих команд и нейтральных зрителей.

Если в ходе матча произойдут инциденты, связанные с дискриминацией, собранные наблюдателями материалы будут переданы в Дисциплинарный комитет ФИФА, который изучит их и при необходимости примет меры.

Кроме того, наблюдатели на матчах помогут персоналу на стадионах справиться с проявлениями нетерпимости до и во время игры. Они будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности.

«Нам приятно, что на Россию возложена миссия стать первой страной-организатором Кубка Конфедераций и чемпионата мира, где будут реализованы новые инициативы, призванные сделать мировой футбол лучше.

Это очень почетная и крайне ответственная роль, и мы уверены, что предстоящий «турнир чемпионов» пройдет в атмосфере большого футбольного праздника и гостеприимства по отношению к гостям и участникам Кубка Конфедераций» – сказал председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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