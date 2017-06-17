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    Станислав Черчесов: «В футболе после игры – это перед игрой. Перед игрой с Португалией»

    Теги Станислав Черчесов сборная Португалии сборная России сборная Новой Зеландии Крестовский Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы по окончании матча с командой Новой Зеландии (2:0).

    – Победа в первом матче – камень с плеч?

    – Камней на моих плечах не было и до игры, а тем более – сейчас. Понятно, первый матч. Понятно, турнир стартовал. Понятно, открытие. Руководитель страны здесь. Есть ответственность определенная. Но мы по большому счету сыграли так, как планировали. Поэтому могу только болельщиков и команду поздравить с победой.

    – Прокомментируете состояние газона?

    – Я и вчера на пресс-конференции сказал, и сегодня могу повторить, что газон великолепный. За 12 дней многое здесь поменялось. Футболисты тоже остались довольны. Поле дало играть, оно выдержало. Никаких нареканий нет.

    – Первое, что сказали футболистам, зайдя в раздевалку после матча?

    – Во-первых, я их поздравил с победой заслуженной. Во-вторых, сказал, что в футболе после игры – это перед игрой. Перед игрой с Португалией.

    – Вип-гости в раздевалке были? Например, главный болельщик страны?

    – Пока не видел, потому что я ушел на пресс-конференцию.

    – Вы выглядите спокойным. Какой-то феерии нет?

    – Мы, понятно, первый матч выиграли. Идем дальше по сетке. Следующий матч – с Португалией. Есть задачи. Португалия и Новая Зеландия – это разные уровни команд. Есть понимание, что нам предстоит серьезный матч. Поэтому спокойно готовимся.

    – Счет 2:0 говорит, что у нас все в порядке в обороне? Какие выводы можно сделать?

    – Не в обороне, а в команде все в порядке. Команда грамотно оборонялась. Понятно, были определенные просчеты, которые мы должны исправить. В атаку выходили быстро, как планировали, – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Матч Россия – Португалия состоится в среду.

    3 лучших игрока сборной России в первом матче

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