Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о матче группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии (2:0).

«Думаю, все получилось. Не получилось только забить больше голов, моменты были. После 2:0 где-то расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет.

Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли.

Если бы забили больше, было бы еще лучше, но ничего страшного, 2:0 – хороший результат. Этот результат должен придать уверенности, начали хорошо», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».