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    As: Роналду решил покинуть «Реал» еще до финала ЛЧ

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Жорже Мендеш

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб еще в апреле. Об этом сообщает As.

    Сперва Роналду сообщил о своем решении агенту Жорже Мендешу, который убедил футболиста не оглашать информацию о возможном уходе до решающих матчей сезона.

    Португалец разочарован действиями налоговых органов, которые подозревают игрока в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро. Также футболиста разозлили сравнения его ситуации с делом Лионеля Месси, которого условно приговорили к 21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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