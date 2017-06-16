Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб еще в апреле. Об этом сообщает As.

Сперва Роналду сообщил о своем решении агенту Жорже Мендешу, который убедил футболиста не оглашать информацию о возможном уходе до решающих матчей сезона.

Португалец разочарован действиями налоговых органов, которые подозревают игрока в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро. Также футболиста разозлили сравнения его ситуации с делом Лионеля Месси, которого условно приговорили к 21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!