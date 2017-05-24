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    Верховный суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания происшествия

    Верховный суд Испании вынес решение по делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    Подтвержден приговор в виде 21 месяца лишения свободы в связи с крупным мошенничеством при неуплате налогов за период 2007-2009 годов. Общая сумма неуплаты составила 4,1 миллиона евро.

    Сроки до двух лет за экономические преступления в Испании не наказываются реальным заключением. Изначально обвинение требовало три года заключения для Месси и его отца Хорхе, однако суд сократил наказание до 21 месяца.

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