Верховный суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов
Верховный суд Испании вынес решение по делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Подтвержден приговор в виде 21 месяца лишения свободы в связи с крупным мошенничеством при неуплате налогов за период 2007-2009 годов. Общая сумма неуплаты составила 4,1 миллиона евро.
Сроки до двух лет за экономические преступления в Испании не наказываются реальным заключением. Изначально обвинение требовало три года заключения для Месси и его отца Хорхе, однако суд сократил наказание до 21 месяца.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.