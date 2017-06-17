Юргену Клоппу исполнилось 50 лет

Главный тренер Юрген Клопп 16 июня отпраздновал 50-й день рождения.

Немецкий специалист начал тренерскую карьеру в «Майнце» в 2001 году.

С 2008-го по 2015-й возглавлял «Боруссию», став с дортмундцами 2-кратным чемпионом бундеслиги, 2-кратным обладателем Суперкубка Германии, обладателем Кубка Германии и финалистом Лиги чемпионов.

Главным тренером «Ливерпуля» Клопп работает с октября 2015 года, став с мерсисайдцами финалистом Лиги Европы и Кубка английской лиги.