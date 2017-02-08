Полузащитник «Лас-Пальмаса» рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером в мире.

В 2009 году Боатенг находился в аренде в дортмундской , за которую провел 10 матчей. Команду в тот момент возглавлял Юрген Клопп.

– лучший тренер в мире. Я смог увидеть это сразу. Он знает, когда на тебя надо надавить, а когда, наоборот, оставить в покое. Он даже знает, в какой момент тебя нужна вода, чтобы попить. Спросите игроков, и они скажут: «Он – лучший, мы готовы умереть за него».

Он действительно знает, кому что нужно и когда. В Дортмунде были игроки, которые играли пять минут за полгода и были счастливы. Счастливы, потому что все равно могли приходить на тренировку и работать, потому что Клопп давал каждому возможность почувствовать свою значимость для клуба. Причем не обязательно в качестве игрока (возможно, ты не входил в его тренерские планы), но по-человечески, как личность. Именно поэтому он успешен везде, где работает.

Просто вспомните его презентацию в , когда он появился и сказал: «The normal one» (аллюзия к словам Жозе Моуринью, который назвал себя «The special one» — прим. Sports.ru). Людям нравится это – а он знает, как расположить людей к себе», — сказал Боатенг.