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    Евро-2017 (U-21). Швеция – Англия, Польша против Словакии

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    Сегодня в Польше стартует молодежный чемпионат Европы.

    Евро-2017 (U-21)

    Групповой этап

    1-й тур

    Группа A

    Швеция U-21 – Англия U-21 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    16 июня, 19.00, «Stadion Miejski - Arena Kielc»
    Онлайн матча
    Швеция U-21Кайтофт, Лундквист, Уне-Ларссон, Вальквист, Тибблинг, Дагерстоль, Ольссон, Халльберг, Франссон, Чибицки, Энгвалль.
    Англия U-21Пикфорд, Моусон, Чилуэлл, Холгейт, Чемберс, Бейкер, Чалоба, Редмонд, Уорд-Проуз, Мерфи, Абрахам.
    Польша U-21 – Словакия U-21
    Дата проведения
    16 июня, 21.45, «Arena Lublin»
    Онлайн матча

    Группа B

    Португалия U-21 – Сербия U-21
    Дата проведения
    17 июня, 19.00, «Здзислав Кшишковяк»
    Онлайн матча
    Испания U-21 – Македония U-21
    Дата проведения
    17 июня, 21.45, «Stadion GOSiR, Gdynia»
    Онлайн матча

    Группа C

    Германия U-21 – Чехия U-21
    Дата проведения
    18 июня, 19.00, «Stadion Miejski»
    Онлайн матча
    Дания U-21 – Италия U-21
    Дата проведения
    18 июня, 21.45, «стадион Краковии»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Евро-2017 (U-21)

    Таблица Евро-2017 (U-21)

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