Евро-2017 (U-21). Швеция – Англия, Польша против Словакии
Сегодня в Польше стартует молодежный чемпионат Европы.
Евро-2017 (U-21)
Групповой этап
1-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 16 июня, 19.00, «Stadion Miejski - Arena Kielc»
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Швеция U-21 –
Кайтофт, Лундквист, Уне-Ларссон, Вальквист, Тибблинг, Дагерстоль, Ольссон, Халльберг, Франссон, Чибицки, Энгвалль.
- Дата проведения
- 16 июня, 21.45, «Arena Lublin»
Группа B
- Дата проведения
- 17 июня, 19.00, «Здзислав Кшишковяк»
- Дата проведения
- 17 июня, 21.45, «Stadion GOSiR, Gdynia»
Группа C
- Дата проведения
- 18 июня, 19.00, «Stadion Miejski»
- Дата проведения
- 18 июня, 21.45, «стадион Краковии»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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