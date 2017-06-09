Черчесов останется в сборной России вне зависимости от итогов Кубка конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост вне зависимости от выступлений на Кубке конфедераций. Об этом сообщил глава РФС Виталий Мутко.

«На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к ЧМ-2018. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше», – сказал Мутко.