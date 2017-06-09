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    Черчесов останется в сборной России вне зависимости от итогов Кубка конфедераций

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная России ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост вне зависимости от выступлений на Кубке конфедераций. Об этом сообщил глава РФС Виталий Мутко.

    «На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к ЧМ-2018. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше», – сказал Мутко.

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