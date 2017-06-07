Виталий Мутко о 63-й позиции сборной России: «Не обращайте внимания на всякие рейтинги. После ЧМ все встанут на свои места»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал падение сборной России на 63-е место в рейтинге ФИФА.

«Не обращайте внимания на всякие рейтинги. Принято решение, что рейтинг переформирован. Мы не играем и понижаемся в рейтинге из-за того, что нет официальных матчей. Если бы мы с Венгрией проводили игру отборочного этапа, то нам пошли бы очки, а так эта победа никак не учитывается.

Все должен поправить чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места», — сказал Мутко.