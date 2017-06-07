Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко о 63-й позиции сборной России: «Не обращайте внимания на всякие рейтинги. После ЧМ все встанут на свои места»

    Теги Виталий Мутко сборная России рейтинги ФИФА ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал падение сборной России на 63-е место в рейтинге ФИФА.

    «Не обращайте внимания на всякие рейтинги. Принято решение, что рейтинг ФИФА переформирован. Мы не играем и понижаемся в рейтинге из-за того, что нет официальных матчей. Если бы мы с Венгрией проводили игру отборочного этапа, то нам пошли бы очки, а так эта победа никак не учитывается.

    Все должен поправить чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места», — сказал Мутко.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться