Виталий Мутко о 63-й позиции сборной России: «Не обращайте внимания на всякие рейтинги. После ЧМ все встанут на свои места»
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал падение сборной России на 63-е место в рейтинге ФИФА.
«Не обращайте внимания на всякие рейтинги. Принято решение, что рейтинг ФИФА переформирован. Мы не играем и понижаемся в рейтинге из-за того, что нет официальных матчей. Если бы мы с Венгрией проводили игру отборочного этапа, то нам пошли бы очки, а так эта победа никак не учитывается.
Все должен поправить чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места», — сказал Мутко.
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