Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме защитника и трансферной стоимости игрока.

- Мы слышали, что в сборной не слишком довольны тем, что футболист улетел на операцию. На него рассчитывали.

– Разделяю разочарование Станислава Саламовича. Но хочу подчеркнуть: здесь не было попытки кого-то ввести в заблуждение или обмануть.

Мы искренне надеялись, что Марио удастся обойтись без операции. Ведь после хирургического вмешательства он пропустит не только Кубок конфедераций.

К работе с ЦСКА Фернандес сможет приступить только к середине сборов! Мы потеряли игрока на довольно важный отрезок. Есть вероятность, что Марио не поможет нам в первом раунде квалификации Лиги чемпионов – ему же еще придется набирать форму.

Всеми правдами и неправдами пытались избежать операции. Постоянно отправляли свежие снимки в Бразилию лечащему врачу, который делал ему уже три операции на нос. Марио – бедолага, намучился со своим носом…

Накануне 30-го тура, когда отправили очередной снимок, врач категорически настоял на операции. По словам доктора, он все это время играл в условиях дефицита кислорода.

Футболист вынужден был дышать ртом. Нос полноценно не функционировал. А с учетом того сумасшедшего объема работы, который он выполняет (постоянно «утюжит» бровку туда-сюда), врач удивлялся, как у него хватало сил и почему он вообще не падал в обморок. В итоге доктор пришел к выводу, что никаких улучшений не видно и просто необходимо лечь под нож.

- Почему операцию провели именно в конце мая?

– Марио оперировал очень квалифицированный специалист, у которого все дни расписаны. Он озвучил возможные даты. Поверьте, клуб расстроился не меньше, чем тренерский штаб сборной.

- Фернандес действительно стоит в 20 миллионов евро?

– 20 миллионов? Нет! Мы считаем, Марио стоит дороже. Конечно, не ставим цель его продать, но очевидно, что Фернандес – один из лучших футболистов нашего чемпионата.

На мой взгляд, он вполне способен заиграть в ведущих европейских командах уже в ближайшие годы. Очень важно, что Фернандес не сбавляет обороты, идет по нарастающей. Через сезон-другой можем получить предложение от сильного европейского клуба.

– Как у Марио обстоят дела с русским языком?

– В его контракте прописано: Марио обязан учить русский зык. Пока, конечно, мы не прибегали к санкциям. Но если в ближайшее время не будет никакого прогресса, может быть, даже придется наказать рублем.

По крайней мере, он старается. Почти все понимает, но есть психологический барьер – Марио пока стесняется говорить по-русски. Надеюсь, что к концу года начнет изъясняться на теперь уже родном языке (улыбается), – сказал Бабаев.