Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал информацию о возвращении игрока в .

«На данный момент он игрок и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в «Локомотиве».

Информация о том, что Игорь ведет переговоры с «Зенитом» и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», – сказал Прокопец.