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    Юрист Денисова о «Зените»: «Игорь не ведет переговоров. Он видит свое будущее только в «Локомотиве»

    Теги Локомотив Зенит Игорь Денисов Премьер-лига Россия возможные трансферы Михаил Прокопец

    Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал информацию о возвращении игрока в «Зенит».

    «На данный момент он игрок «Локомотива» и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в «Локомотиве».

    Информация о том, что Игорь ведет переговоры с «Зенитом» и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», – сказал Прокопец.

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    Стоит ли «Зениту» возвращать Денисова?

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    • Нет, он подставил клуб
      58%

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