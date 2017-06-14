Юрист Денисова о «Зените»: «Игорь не ведет переговоров. Он видит свое будущее только в «Локомотиве»
Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал информацию о возвращении игрока в «Зенит».
«На данный момент он игрок «Локомотива» и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в «Локомотиве».
Информация о том, что Игорь ведет переговоры с «Зенитом» и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», – сказал Прокопец.
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